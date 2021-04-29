***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2021 15:22
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Bağımsız Denetim Şirketinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
8 - 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda kar çıkmadığından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - TTKanunu Madde 398'e ve SPKanunu'na göre, Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTKanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - 2020 yılında yapılmış olan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Şirket ortaklarının, 2020 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Reysas Davet ve Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Reysas Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Reysas Ek Açıklama.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27/04/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00'da, Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932303
BIST