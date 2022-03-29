***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,4 - Dilek ve öneriler.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 Yılına ait (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:30'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Rysas B Grubu Tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimize ait 2021 yılı (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ekte sunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013709BIST