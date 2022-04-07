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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2022 12:44
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 11:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/10/2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11599 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 22/10/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068403600 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 Yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde saat 11:15'de Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Rysas A Grubu Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Yeni TTK'ya göre İmtiyazlı Genel Kurul Olağan Genel Kurul dayanağı olduğundan ayrıca tescil edilmemiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016890


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