***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2024 19:32
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Tarihi 17.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 PK:34696 Üsküdar / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2023 tarih ve E-12233903-340.08-45245 sayı ile T.C.Ticaret Bakanlığı'nın 27/11/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Dilek ve öneriler.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2023 Yılına ait (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'da Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda
-Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline karar verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 REYSAŞ LOJİSTİK GK (B) İMTİYAZLI TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 REYSAŞ LOJİSTİK (B) GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimize ait 2023 yılı (B) Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274040
BIST