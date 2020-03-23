***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 08:11
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İptali Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 23/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 24/03/2020 tarihinde saat:10:00'da yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831219
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
0
En Düşük
0
18:056,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5795
En Düşük
6,5266
18:057,0749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0533
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
18:05314,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,14
|Açılış
|: 314,69
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|OTKAR
|110,80
|13.915.457
|% 15,43
|
|FROTO
|46,68
|44.095.995
|% 13,28
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|YAPRK
|5,16
|642.271
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,27
|26.512.194
|% 0,00
|
|PGSUS
|26,16
|216.627.952
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,00
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% 0,00
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6696
|7,7081
|% 0,83
|
|Frank
|6,6745
|6,7147
|% 0,85
|
|Riyal
|1,7459
|1,7547
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-11,79
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,24
|26,24
|-0,74
|