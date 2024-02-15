***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.02.2024 11:30
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/186 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi (Eki) yazımız ekinde yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu (2).pdf
EK: 2 İhraç Bekgesi ve Eki Onaylı (2).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249713
BIST