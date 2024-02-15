***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 22.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000 TL borçlanma aracı ihraç tavanı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/186 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi (Eki) yazımız ekinde yer almaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu (2).pdfEK: 2 İhraç Bekgesi ve Eki Onaylı (2).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249713BIST