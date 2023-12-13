***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.12.2023 14:09
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Yönetim Kurulu kararına ilaveten şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir raporun hazırlanması ve bu raporun KAP'ta açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda Şirketimizin 2023 yılında gerçekleşen / gerçekleşmesi beklenen, yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri için hazırlanan "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" 13 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. İlgili "İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225333
BIST
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15:417.644
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
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|Açılış
|: 7.719
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|: 7.749
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7.721
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|Açılış
|: 29,0800
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|Önceki Kapanış
|: 29,0600
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En Düşük
28,9161
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|Açılış
|: 31,3500
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|Açılış
|: 1.851,92
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
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1.853,63
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EDIP
|20,60
|188.695.177
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|63.352.118
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|18.799.203
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|104.783.644
|% 9,89
|
|OZSUB
|28,94
|75.815.263
|% 7,99
|
|LIDER
|45,36
|140.724.217
|% -10,00
|
|YBTAS
|109.017,50
|2.032.130
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|26.872.120
|% -9,99
|
|SMART
|35,76
|56.730.541
|% -9,88
|
|BRMEN
|4,50
|564.132
|% -9,27
|
|CATES
|82,15
|5.036.425.461
|% -1,73
|
|AKBNK
|38,28
|4.200.987.258
|% 2,79
|
|SASA
|43,64
|4.117.357.016
|% -8,70
|
|YKBNK
|21,08
|3.683.824.995
|% 4,15
|
|THYAO
|244,30
|3.425.172.416
|% -1,89
|
|YKBNK
|21,08
|3.683.824.995
|% 4,15
|
|EKGYO
|7,17
|1.135.199.546
|% -3,11
|
|ISCTR
|22,80
|3.345.228.261
|% 1,69
|
|AKBNK
|38,28
|4.200.987.258
|% 2,79
|
|AGROT
|13,25
|1.251.742.603
|% -3,64
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0506
|29,0552
|% 0,20
|
|Euro
|31,3486
|31,3636
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,2716
|36,4535
|% -0,17
|
|Frank
|33,0455
|33,2445
|% 0,16
|
|Riyal
|7,7232
|7,7620
|% 0,20
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|918,24
|920,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,60
|967,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,50
|73,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,54
|1.981,74
|% 0,66
|