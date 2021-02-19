***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
19.02.2021 15:51
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 119.350.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %109,46795 oranında 130.650.000-TL arttırılarak 250.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, henüz Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanmamıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir. İzahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911041
BIST
16:231.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,29
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:236,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:238,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:23396,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,24
|Açılış
|: 396,58
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:20
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|74.989.994
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.109.675
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|23.484.312
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,15
|1.920.463.565
|% 8,73
|
|GUBRF
|83,05
|1.856.885.724
|% 8,56
|
|KOZAL
|147,60
|1.555.915.954
|% -2,96
|
|KARSN
|5,30
|1.123.672.262
|% 3,72
|
|GARAN
|9,41
|1.109.011.299
|% 0,86
|
|KARSN
|5,30
|1.123.672.262
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,44
|481.982.492
|% -0,81
|
|PETKM
|5,24
|1.011.267.437
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,50
|262.332.523
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,51
|749.831.138
|% 3,20
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9488
|6,9521
|% -0,18
|
|Euro
|8,4324
|8,4359
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7342
|9,7830
|% 0,20
|
|Frank
|7,7530
|7,7997
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8497
|1,8590
|% -0,19
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,91
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|2.645
|2.685
|-7,00
|
|Tam
|2.629
|2.696
|-7,68
|
|Yarım
|1.271
|1.304
|-3,72
|
|Çeyrek
|637
|652
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,21
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,76
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:36BAGFS
Yüzde 4.51 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 052, 226 adet işlem
-
16:35KONTR
Yüzde 5.99 oranında artışla 96.45 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 073 adet işlem
-
16:34AYCES
Yüzde 4.74 oranında artışla 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 809 adet işlem
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 19 artarak (% 1.05 ) 1, 360
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERTU, SODSN, MAKTK, VAKFN, MERIT, VESBE, ULUSE, BRKSN, HEKTS, TMPOL