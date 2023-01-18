***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
18.01.2023 18:17
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %140 oranında, 350.000.000-TL artırılarak 600.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2023 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103075
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0703
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.152,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.153,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7888
|18,7906
|% 0,12
|
|Euro
|20,3241
|20,3311
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,1649
|23,2811
|% 0,79
|
|Frank
|20,4789
|20,6023
|% 1,00
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.826
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.813
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|1,44
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında