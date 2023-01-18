***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 250.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %140 oranında, 350.000.000-TL artırılarak 600.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.01.2023 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103075BIST