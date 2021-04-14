***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.04.2021 12:40
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/02/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/04/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-4922 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927858
BIST
12:271.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 27,13
|Açılış
|: 1.381
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|Önceki Kapanış
|: 1.378
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1.406
En Düşük
1.381
12:278,0589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 8,0500
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|Önceki Kapanış
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8,1332
En Düşük
8,0295
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 454,91
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456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler12:27
|DITAS
|14,66
|2.993.117
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|649.611.667
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|21.003.810
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.665.791
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.109.823
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|88.458.782
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|73.184.608
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.316.734
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|16.954.240
|% -9,98
|
|GARAN
|6,95
|836.578.785
|% 3,73
|
|SASA
|46,54
|649.611.667
|% 9,97
|
|EREGL
|17,15
|591.462.001
|% 0,35
|
|KRDMD
|7,36
|360.722.759
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,16
|266.097.542
|% 1,94
|
|GARAN
|6,95
|836.578.785
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,14
|194.470.625
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|115.964.088
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,16
|266.097.542
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,86
|130.244.619
|% 3,91
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0569
|8,0589
|% -0,58
|
|Euro
|9,6341
|9,6411
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,0612
|11,1167
|% -0,47
|
|Frank
|8,7188
|8,7713
|% -0,59
|
|Riyal
|2,1403
|2,1510
|% -0,69
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,43
|
|Altın Gr.
|451
|452
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.043
|-32,00
|
|Tam
|2.976
|3.053
|-40,77
|
|Yarım
|1.438
|1.477
|-19,72
|
|Çeyrek
|721
|738
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|1,05
|