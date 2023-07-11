***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.07.2023 12:18
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023-14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2023 ve daha sonra KSS 11inci maddesinin eklenmesi nedeniyle 01.06.2023 tarihli toplantısında güncellenen kararı doğrultusunda
Şirketimiz 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2023 tarihli ve 35/734 sayılı toplantısında izahnamede bazı düzeltmelerin yapılması şartıyla uygun bulunmuş ve 2023/36 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. İhraç edilecek paylara ilişkin düzeltilmiş izahnameye Kurulun 10 Temmuz 2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39357 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Onaylı izahname ekte yer almaktadır.
Yeni pay alım haklarının kullanım tarihleri ayrıca bildirilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170361
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|DERIM
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|39.473.274
|% 10,00
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|IDEAS
|41,80
|47.564.916
|% 10,00
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|DESA
|15,07
|61.792.842
|% 10,00
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|AYCES
|220,30
|63.436.083
|% 9,99
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|BRKVY
|35,72
|161.629.535
|% 9,98
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|PRZMA
|33,84
|59.772.795
|% -10,00
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|CANTE
|29,26
|1.109.624.509
|% -9,97
|
|LUKSK
|53,20
|22.114.922
|% -9,91
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
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|IHAAS
|24,82
|132.631.869
|% -8,07
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|THYAO
|216,90
|5.037.028.076
|% 1,07
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|SASA
|61,40
|4.273.630.562
|% 4,16
|
|KOZAL
|29,10
|4.046.867.564
|% 2,25
|
|ASELS
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|3.045.187.723
|% 2,52
|
|ASTOR
|79,65
|2.552.316.768
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|
|EKGYO
|8,47
|2.417.696.916
|% 1,07
|
|ADESE
|1,75
|378.740.551
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,95
|457.666.897
|% 2,08
|
|YKBNK
|13,17
|2.033.072.774
|% 1,39
|
|KOZAL
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|% 2,25
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|Sterlin
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|33,7906
|% 0,49
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|Frank
|29,4853
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|% 0,43
|
|Riyal
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|% 0,07
|
|14:29
|Alış
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|Altın Ons
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|1.938
|11,82
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|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,38
|
|Cumhuriyet
|10.825
|10.989
|49,00
|
|Tam
|10.468
|10.665
|23,00
|
|Yarım
|5.234
|5.357
|12,00
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|Çeyrek
|2.625
|2.679
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
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|19,45
|0,03
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