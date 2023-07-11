***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2023-14.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2023 ve daha sonra KSS 11inci maddesinin eklenmesi nedeniyle 01.06.2023 tarihli toplantısında güncellenen kararı doğrultusundaŞirketimiz 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranındaartırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nayaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2023 tarihli ve 35/734 sayılı toplantısında izahnamede bazıdüzeltmelerin yapılması şartıyla uygun bulunmuş ve 2023/36 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. İhraçedilecek paylara ilişkin düzeltilmiş izahnameye Kurulun 10 Temmuz 2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39357 sayılıyazısı ile onay verilmiştir. Onaylı izahname ekte yer almaktadır.Yeni pay alım haklarının kullanım tarihleri ayrıca bildirilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170362BIST