***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.07.2023 12:18
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2023-14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2023 ve daha sonra KSS 11inci maddesinin eklenmesi nedeniyle 01.06.2023 tarihli toplantısında güncellenen kararı doğrultusunda
Şirketimiz 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında
artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na
yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Haziran 2023 tarihli ve 35/734 sayılı toplantısında izahnamede bazı
düzeltmelerin yapılması şartıyla uygun bulunmuş ve 2023/36 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. İhraç
edilecek paylara ilişkin düzeltilmiş izahnameye Kurulun 10 Temmuz 2023 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-39357 sayılı
yazısı ile onay verilmiştir. Onaylı izahname ekte yer almaktadır.
Yeni pay alım haklarının kullanım tarihleri ayrıca bildirilecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170362
BIST