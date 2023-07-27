***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
27.07.2023 12:13
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 250.000.000 nominal değerli payın halka arzına ilişkin izahname, 11.07.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr , Şirketimizin www.reysas.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler AŞ'nin www.bmd.com.tr adreslerindeki internet sitelerinde yayımlanmıştır. İzahnamenin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 13.07.2023 tarih ve 2023/672 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu karar 26 Temmuz 2023 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve ilgili tescil 26 Temmuz 2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Gazetenin bir nüshası ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175744
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|ZEDUR
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|GSDHO
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|PENTA
|27,18
|956.775.945
|% -10,00
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|EUYO
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|8.647.261
|% -10,00
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|AVHOL
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|5.713.941
|% -9,99
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|FORTE
|72,80
|165.782.615
|% -6,19
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|EKIZ
|23,18
|1.149.226
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|KOZAL
|29,42
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|YKBNK
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|
|CANTE
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|KOZAA
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|EKGYO
|8,48
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|% 1,92
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|CANTE
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|KOZAL
|29,42
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|
|ODAS
|11,27
|1.814.102.289
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|13:58
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Sterlin
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|13:58
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|%
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|1.976
|4,14
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|Altın Gr.
|1.712
|1.713
|6,02
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|Cumhuriyet
|11.404
|11.576
|27,00
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|Tam
|11.152
|11.228
|-27,00
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|Yarım
|5.567
|5.640
|-14,00
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|Çeyrek
|2.792
|2.820
|-7,00
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|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,12
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|21,73
|0,15
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|83,05
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