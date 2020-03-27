***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 14:22
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 26.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00023 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREREYS00031 0 0
C Grubu, RYSAS, TREREYS00015 0 0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 119.350.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.312.305,22
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 9.306.841 18.868.486,2
4. Vergiler ( - ) -4.794.479 3.642.719,64
5. Net Dönem Kârı 4.512.362 15.225.766,56
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -134.275.678 -4.533.851,2
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -534.595,77 -534.595,77
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -128.407.914,77 10.157.319,59
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 77.679,31 77.679,31
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -128.330.235,46 10.234.998,9
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832814
BIST