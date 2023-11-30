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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2023 11:26
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süresinin Uzatılmasına Yönelik Esas Sözleşme Tadiline Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.10.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.11.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2023 yılsonu ve ilerleyen dönemlerdeki finansal sonuçlarına göre belirlenecek oranlarda yapılması planlanan bedelsiz sermaye artışlarında daha hızlı aksiyon alınabilmesi amacıyla
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 600.000.000 TL (altıyüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-45245 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.
SPK tarafından onaylanan ekteki Esas sözleşme tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapımış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Kaım 2023 tarihinde E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RYSAS ESAS SÖZLEŞME TADİLİ BAKANLIK ONAYLI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221105


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