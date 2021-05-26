***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.05.2021 15:15
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 26/05/2021 tarih ve BİAŞ-2-2186 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938186
BIST
16:341.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:348,4444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:3410,3364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:34517,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,91
|Açılış
|: 517,53
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:33
|RYSAS
|3,74
|5.175.090
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.331.586
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.072.946
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.736.310
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|45.294.791
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.569.639
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.492.660
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,01
|1.480.825.476
|% 2,69
|
|THYAO
|12,91
|919.748.872
|% 0,08
|
|KOZAL
|124,00
|760.024.092
|% 1,22
|
|TRILC
|48,70
|714.309.679
|% 3,22
|
|KARSN
|4,93
|576.049.782
|% 3,79
|
|YKBNK
|2,13
|478.881.652
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,90
|364.034.329
|% 2,70
|
|GARAN
|8,01
|1.480.825.476
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,11
|157.349.161
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|185.791.563
|% 1,52
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4425
|8,4445
|% -0,20
|
|Euro
|10,3289
|10,3369
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8895
|11,9492
|% -0,39
|
|Frank
|9,3765
|9,4330
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2441
|2,2554
|% -0,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|24,00
|
|Tam
|3.397
|3.485
|19,59
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|9,48
|
|Çeyrek
|824
|843
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|