***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 15:52
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06/10/2020 tarih ve 578 sayılı kararına istinaden Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin muhasebe politikası değişikliğine gidilmesine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde gerekli gayrimenkul değerleme çalışmalarına başlanmıştır.
Yapılacak olan gayrimenkul değerlemeleri sonucunda oluşabilecek tüm potansiyel değer artışlarının, şirketimizin Özkaynaklarına olumlu etki yapması beklenmektedir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878648
BIST
17:361.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:367,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,7770
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|Önceki Kapanış
|: 7,7600
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7,7937
En Düşük
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17:369,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
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9,1973
En Düşük
9,1224
17:36478,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 478,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BEYAZ
|9,35
|13.736.508
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.728.075
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|927.787
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.829.188.627
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.423.302.272
|% 9,93
|
|SISE
|6,88
|1.191.891.015
|% -1,99
|
|KRDMD
|3,49
|820.092.561
|% -0,29
|
|TURSG
|6,18
|783.064.510
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.423.302.272
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.829.188.627
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,67
|657.528.260
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,49
|820.092.561
|% -0,29
|
|CEMAS
|1,84
|359.787.502
|% 5,75
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7866
|7,7937
|% 0,37
|
|Euro
|9,1772
|9,1973
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0578
|10,1082
|% 0,08
|
|Frank
|8,4687
|8,5197
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% 0,14
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|1,52
|
Seans Raporu
17:36
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17:45ASUZU
Yüzde 9.40 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 669, 185 adet işlem
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17:44AKSUE
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 983, 797 adet işlem