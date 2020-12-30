***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 15:04
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlanmış olup, değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacaktır. Söz konusu değer artışının kesin rakamı ve Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895632
BIST
16:261.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,44
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:267,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:269,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0369
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:26445,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,64
|Açılış
|: 445,11
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.515.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.467.234
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.142.657
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
|
|DOAS
|28,80
|84.886.185
|% -4,70
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,40
|2.760.997.316
|% 7,78
|
|ASELS
|18,38
|2.162.933.835
|% 2,68
|
|GARAN
|10,20
|1.471.442.138
|% 1,80
|
|KOZAL
|97,15
|1.468.700.104
|% 1,99
|
|HALKB
|5,61
|1.359.900.646
|% 3,51
|
|EKGYO
|2,16
|681.254.202
|% 0,00
|
|HALKB
|5,61
|1.359.900.646
|% 3,51
|
|VAKBN
|4,72
|1.090.249.975
|% 1,51
|
|ODAS
|3,99
|836.330.151
|% 3,64
|
|YKBNK
|3,07
|551.002.636
|% 0,33
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3510
|7,3572
|% -0,52
|
|Euro
|9,0066
|9,0298
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,9661
|10,0161
|% 0,16
|
|Frank
|8,2915
|8,3415
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% -0,53
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,96
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.933
|3.006
|0,77
|
|Yarım
|1.418
|1.454
|0,37
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,63
|51,63
|0,40
|
Seans Raporu
16:24
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