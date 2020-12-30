***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı'na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlanmış olup, değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacaktır. Söz konusu değer artışının kesin rakamı ve Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895632BIST