***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Şeref Can Buladoğlu iş yoğunluğu sebebi ile 26/04/2021 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn.Erem Ersoy'un istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesinin görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930900BIST