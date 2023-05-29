***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2023 18:17
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.05.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Behzat Kaplan'ın istifasının kabulune,
Sn. Kaplan'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği görevi için Sn. Levent Erçel'in selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilerek yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuyou ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
1999 yılında Reysaş ailesine katılan Sn. Erçel, Lojistik ve Operasyon Md. olarak bir çok projede görev almıştır.
Sn. Kaplan'a bu zamana kadar ki özverili çalışmaları ve Şirketimize kattığı değer için teşekkür ederken, Sn. Erçel'i yeni görevi için tebrik eder ve başarılar dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154480
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