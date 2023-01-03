***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
03.01.2023 18:32
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şİrketimiz Yönetim Kurulunun 20.12.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin mevcut 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %140 oranında 350.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan karar doğrultusunda sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanıum yerlerine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp onaylanan 03.01.2023 tarihli rapor ekte tüm yatırımcılarımızın bilgilerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092559
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,8164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1446
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.106,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.106,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7260
|18,7291
|% 0,09
|
|Euro
|19,8031
|19,8164
|% -0,72
|
|Sterlin
|22,4417
|22,5543
|% -0,17
|
|Frank
|19,9514
|20,0716
|% -1,05
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|5,57
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|8,44
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.492
|7.567
|58,00
|
|Yarım
|3.628
|3.699
|28,00
|
|Çeyrek
|1.820
|1.849
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,58
|0,14
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,49
|