***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimiz Yönetim Kurulunun 20.12.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin mevcut 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %140 oranında 350.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan karar doğrultusunda sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanıum yerlerine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp onaylanan 03.01.2023 tarihli rapor ekte tüm yatırımcılarımızın bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092559BIST