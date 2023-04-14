***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimiz Yönetim Kurulunun 14.04.2023 tarihli toplantısında Şirketimizinmevcut 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %100 oranında 250.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan karar doğrultusunda sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanıum yerlerine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp onaylanan 14.04.2023 tarihli rapor ekte tüm yatırımcılarımızın bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138718BIST