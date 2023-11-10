***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.11.2023 15:58
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince,
Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan " Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin 1 no'lu Rapor " ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216983
BIST
'
17:407.810
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -31,61
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:4028,5674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1042
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:4030,5201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0800
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:401.786,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.786,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IHLGM
|1,54
|90.092.526
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|ARENA
|26,42
|57.915.964
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|277.270.208
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|65.291.586
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,00
|106.453.194
|% -9,28
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|THYAO
|230,70
|6.136.335.830
|% 0,22
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|EREGL
|38,38
|2.825.692.960
|% 2,29
|
|TUPRS
|150,30
|2.824.818.805
|% -0,20
|
|TABGD
|187,00
|2.473.101.159
|% 2,47
|
|EKGYO
|6,85
|1.344.520.042
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,26
|218.620.851
|% 6,78
|
|ZOREN
|5,24
|826.117.511
|% -2,06
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|642.274.401
|% 2,35
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5637
|28,5674
|% 0,37
|
|Euro
|30,5094
|30,5201
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,7800
|34,9544
|% 0,30
|
|Frank
|31,5450
|31,7350
|% 0,54
|
|Riyal
|7,5925
|7,6306
|% 0,35
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|847,79
|850,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,17
|971,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,03
|81,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.943,71
|1.943,99
|% 0,66
|