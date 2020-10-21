***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2020 13:34
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 246.000.001,00 152.381.689,67 TRY 61,94 Bağlı Ortaklık
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Muayene İstasyonu 35.000.000,00 26.418.800,00 TRY 75,48 Bağlı Ortaklık
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama 25.750.000,00 25.492.500,00 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. Demiryolu İşletmeciliği 5.700.000,00 5.700.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882822
BIST
17:481.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:487,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:489,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:48485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KARTN
|1.023,40
|1.755.131
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|SANFM
|10,79
|6.102.000
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.453.387
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|679.642.912
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|MERKO
|17,50
|5.407.045
|% -9,98
|
|GARAN
|7,49
|1.360.269.148
|% 0,27
|
|TURSG
|6,23
|1.256.208.571
|% 1,47
|
|SISE
|6,98
|1.022.306.990
|% 0,00
|
|KARSN
|3,28
|967.936.527
|% 4,79
|
|ODAS
|3,43
|809.391.213
|% 0,88
|
|TSKB
|1,69
|767.670.833
|% 9,74
|
|KARSN
|3,28
|967.936.527
|% 4,79
|
|SKBNK
|1,98
|510.186.849
|% -2,94
|
|ODAS
|3,43
|809.391.213
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,38
|549.688.371
|% 0,00
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8111
|7,8145
|% -0,65
|
|Euro
|9,2773
|9,2879
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2657
|10,3171
|% 1,13
|
|Frank
|8,6262
|8,6782
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0793
|2,0898
|% -0,52
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|23,94
|
|Altın Gr.
|485
|486
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,11
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,57
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem
-
17:52RALYH
Yüzde 4.10 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 493, 561 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 03 artarak (% 0.18 ) 1, 100
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, FLAP, TSKB, AYES, RAYSG, SANFM, DAGHL, AKSGY, BASCM, MRGYO