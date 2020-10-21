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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2020 13:34
GÜNCEL HABERLER



***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 246.000.001,00 152.381.689,67 TRY 61,94 Bağlı Ortaklık
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Muayene İstasyonu 35.000.000,00 26.418.800,00 TRY 75,48 Bağlı Ortaklık
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama 25.750.000,00 25.492.500,00 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. Demiryolu İşletmeciliği 5.700.000,00 5.700.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882822


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KARTN 1.023,40 1.755.131 % 10,00  
BEYAZ 11,00 1.476.343 % 10,00  
BASCM 8,36 619.757 % 10,00  
DAGI 14,52 31.732.458 % 10,00  
SANFM 10,79 6.102.000 % 9,99  
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Euro 9,2773 9,2879 % -0,13  
Sterlin 10,2657 10,3171 % 1,13  
Frank 8,6262 8,6782 % -0,09  
Riyal 2,0793 2,0898 % -0,52  
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17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 23,94  
Altın Gr. 485 486 3,28  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,62  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,11  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,57  
Seans Raporu 17:46
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