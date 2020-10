***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiReysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 246.000.001,00 152.381.689,67 TRY 61,94 Bağlı OrtaklıkReysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Muayene İstasyonu 35.000.000,00 26.418.800,00 TRY 75,48 Bağlı OrtaklıkReymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama 25.750.000,00 25.492.500,00 TRY 99,00 Bağlı OrtaklıkReysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. Demiryolu İşletmeciliği 5.700.000,00 5.700.000,00 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık