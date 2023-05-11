***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2023 09:53
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 17.92 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EGEMEN DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 13.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Reysas GYO A.Ş. Yönetim Krl.Başkan Yrd. Evet 10.91 A,B,C Bağımsız Üye Değil Hayır
HASAN RASİH BOZTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 18.06.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EKREM BURCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.10.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Üyesi
BEHZAT KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEM AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.08.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667843 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk./Denetim Komitesi Üyesi
EREM ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150328
BIST
10:114.534
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
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1.285,62
En Düşük
1.272,17
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OZRDN
|13,97
|2.425.849
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|3.865.915
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.435.852
|% 9,97
|
|KLSYN
|3,00
|3.922.965
|% 8,30
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|848.651
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|5.732.944
|% -9,98
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|25.294.739
|% -9,89
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|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
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|KCHOL
|89,45
|196.944.897
|% 1,82
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|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
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|THYAO
|126,80
|110.709.254
|% 0,00
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|SISE
|37,06
|107.686.126
|% 0,87
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|ISCTR
|13,15
|411.904.250
|% 2,57
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|ZOREN
|4,69
|59.339.223
|% 4,45
|
|YKBNK
|10,69
|128.530.248
|% 1,91
|
|EKGYO
|5,50
|33.918.202
|% 0,92
|
|HALKB
|10,93
|64.055.432
|% 6,12
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5344
|19,5600
|% 0,11
|
|Euro
|21,3678
|21,3726
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5381
|24,6612
|% -0,19
|
|Frank
|21,7977
|21,9290
|% -0,30
|
|Riyal
|5,1974
|5,2235
|% 0,10
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
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