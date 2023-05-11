***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDURMUŞ DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 17.92 A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEGEMEN DÖVEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 13.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Reysas GYO A.Ş. Yönetim Krl.Başkan Yrd. Evet 10.91 A,B,C Bağımsız Üye Değil HayırHASAN RASİH BOZTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 18.06.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEKREM BURCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 04.10.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ÜyesiBEHZAT KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Hayır B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCEM AKGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.08.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667843 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk./Denetim Komitesi ÜyesiEREM ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Bşk. / Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150328BIST