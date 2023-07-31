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***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

31.07.2023 14:29
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

           Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 500.000.000 TL'ye yükseltilmesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 28 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.118.609,140 (C Grubu) Türk Lirası olup, kalan paylar, 2-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Bizim Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz edilecek C Grubu 1.118.609,140 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr , Şirketimizin www.reysas.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler AŞ'nin www.bmd.com.tr  adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan payları, Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Egemen DÖVEN satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, her halukarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatı ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
EKİ: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177185


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