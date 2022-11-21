Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.11.2022 13:42
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve karlılığa olumlu katkı
Açıklamalar

Şirketimiz ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.arasında, Üretim Yedek Parçalarının Lojistik Operasyonları için 3 yıl kesintisiz ve 2 yıl da opsiyonel olmak üzere toplam 5 yıllık "Milk-Run Sözleşmesi" imzalanmıştır. 
Yeni imzalanan işbu sözleşmeye göre 3 yılda yaklaşık 500.000.000 TL+KDV ciro beklenmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081354


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.562
Değişim :  0,78% |  35,48
Açılış :  4.503  
Önceki Kapanış :  4.527  
En Yüksek
4.562 En Düşük
4.464
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,35 246.377.839 % 10,00  
GESAN 227,80 256.269.352 % 10,00  
MZHLD 169,40 3.058.178 % 10,00  
OBASE 28,16 36.967.694 % 10,00  
YEOTK 97,35 183.826.657 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,6083 18,6207 % 0,06  
Euro 19,0752 19,0869 % -0,77  
Sterlin 21,9468 22,0568 % -0,45  
Frank 19,3918 19,5086 % -0,21  
Riyal 4,9392 4,9640 % 0,05  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -10,31  
Altın Gr. 1.042 1.043 -3,86  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.985 7.075 -56,00  
Yarım 3.398 3.459 -27,00  
Çeyrek 1.694 1.729 -14,00  
Gümüş.Ons 20,78 20,80 -0,11  
Gümüş Gr. 12,45 12,47 -0,05  
B. Petrol 83,22 83,22 -4,40  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru