***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.11.2022 13:42
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya ve karlılığa olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.arasında, Üretim Yedek Parçalarının Lojistik Operasyonları için 3 yıl kesintisiz ve 2 yıl da opsiyonel olmak üzere toplam 5 yıllık "Milk-Run Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Yeni imzalanan işbu sözleşmeye göre 3 yılda yaklaşık 500.000.000 TL+KDV ciro beklenmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081354
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 35,48
|Açılış
|: 4.503
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|Önceki Kapanış
|: 4.527
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4.562
En Düşük
4.464
17:5918,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,7300
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|Önceki Kapanış
|: 18,7200
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18,6662
En Düşük
18,5760
17:5919,0869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1481
|Açılış
|: 19,1800
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|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
17:591.041,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.041,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ARDYZ
|9,35
|246.377.839
|% 10,00
|
|GESAN
|227,80
|256.269.352
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|3.058.178
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|36.967.694
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|183.826.657
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|291.684.480
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|6.925.684
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|250.533.100
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,23
|114.305.203
|% -6,88
|
|MEGAP
|6,23
|114.305.203
|% -6,88
|
|THYAO
|106,90
|6.362.500.490
|% 0,28
|
|ASELS
|41,32
|4.815.562.168
|% 4,03
|
|EKGYO
|5,77
|4.191.452.231
|% 5,10
|
|EREGL
|37,58
|3.783.273.920
|% 1,84
|
|YKBNK
|11,38
|3.507.930.604
|% 3,93
|
|EKGYO
|5,77
|4.191.452.231
|% 5,10
|
|ALBRK
|3,48
|1.203.926.672
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,46
|800.464.645
|% 1,23
|
|YKBNK
|11,38
|3.507.930.604
|% 3,93
|
|ISCTR
|9,71
|2.642.526.882
|% 1,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6207
|% 0,06
|
|Euro
|19,0752
|19,0869
|% -0,77
|
|Sterlin
|21,9468
|22,0568
|% -0,45
|
|Frank
|19,3918
|19,5086
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-10,31
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.043
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.985
|7.075
|-56,00
|
|Yarım
|3.398
|3.459
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,80
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-4,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
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17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de