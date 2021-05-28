***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.05.2021 09:07
Şirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda
-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir
Kurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Cem Akgün Üye Hakan Alan
Denetim Komitesi : Bşk. Erem Ersoy Üye Cem Akgün
Riskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Erem Ersoy Üye Ekrem Burcu
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
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|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
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|IZTAR
|22,44
|8.889.292
|% 9,89
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|YAYLA
|3,44
|19.368.952
|% 7,84
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|ISBIR
|8.271,90
|554.217
|% 5,65
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|TUCLK
|11,30
|34.235.288
|% 5,41
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|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
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|CASA
|131,00
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|% -9,97
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|GEDZA
|41,22
|8.631.459
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|KUTPO
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|% -9,96
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|ISGSY
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|GARAN
|7,95
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|THYAO
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|EREGL
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|267.193.393
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|YKBNK
|2,13
|213.787.621
|% -1,39
|
|KRDMD
|7,85
|141.067.060
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,13
|213.787.621
|% -1,39
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|EKGYO
|1,86
|96.805.823
|% -1,59
|
|GARAN
|7,95
|335.424.824
|% -0,13
|
|THYAO
|12,82
|333.495.830
|% -1,76
|
|VAKBN
|3,52
|85.569.140
|% -1,12
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5834
|8,5856
|% 1,03
|
|Euro
|10,4512
|10,4780
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1216
|12,1824
|% 0,74
|
|Frank
|9,5055
|9,5628
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2796
|2,2911
|% 0,90
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|10:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-7,04
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|Altın Gr.
|521
|521
|2,80
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|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
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|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
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|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,01
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