***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Şirketimizin 25/05/2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirmiş olduğu toplantıda-Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştirKurumsal Yönetim Komitesi : Bşk. Cem Akgün Üye Hakan AlanDenetim Komitesi : Bşk. Erem Ersoy Üye Cem AkgünRiskin Erken Saptanması Komitesi : Bşk. Erem Ersoy Üye Ekrem BurcuKamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938576BIST