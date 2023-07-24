***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.07.2023 15:14
***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.07.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ)'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere Hakan Alan'ın yerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Ahmet Akın Sula'nın Tebliğ'in aynı madddesi uyarınca Hakan Alan'ın yerine Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174549
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|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
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|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
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|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
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|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
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|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
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|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
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|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
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|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
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|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
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|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
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|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
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|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
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|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
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|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
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|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
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|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
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|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
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|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|26,9411
|26,9488
|% -0,07
|
|Euro
|29,8434
|29,8590
|% -0,34
|
|Sterlin
|34,4459
|34,6186
|% -0,33
|
|Frank
|30,9779
|31,1645
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1628
|7,1987
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,50
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|Altın Gr.
|1.696
|1.697
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.048
|11.175
|-134,00
|
|Yarım
|5.524
|5.613
|-67,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.807
|-33,00
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|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|21,15
|21,16
|-0,19
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|B. Petrol
|82,30
|82,30
|1,42
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