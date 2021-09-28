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***RYSAS* *RYGYO*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

28.09.2021 13:10



***RYSAS******RYGYO*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler [RYGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mah. 592 Ada 8 Parsel 32.125,86 m2 arsa üzerinde bulunan 5.150 m2'lik deponun 4.350 m2'lik depolama alanı
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/09/2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,19
Kira Bedeli ve Koşulları
Kira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 1.500.000-TL+KDV'dir.
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,18
Karşı Taraf
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/09/2021
Kira Süresi
1 sene
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
24/09/2021 - Özel 2021 - 1678
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
m2 aylık bedeli 29,90-TL, deponun yıllık kira bedeli 1.847.820,00-TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mah. 592 Ada 8 Parsel üzerindeki 32.125,86 m2 arsa üzerinde bulunan 5.150 m2'lik deponun 4.350 m2'lik depolama alanı müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere "Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya  verilmiştir. 
Kiraya verilen depodan 1 senede 1.500.000 TL+KDV gelir elde edilecektir. 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965491


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Tam 3.264 3.346 -20,75  
Yarım 1.578 1.619 -10,04  
Çeyrek 791 809 -5,02  
Gümüş.Ons 22,18 22,22 -0,43  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 -0,08  
B. Petrol 79,28 79,28 0,56  
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