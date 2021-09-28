***RYSAS* *RYGYO*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***RYSAS******RYGYO*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler [RYGYO]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGayrimenkulİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mah. 592 Ada 8 Parsel 32.125,86 m2 arsa üzerinde bulunan 5.150 m2'lik deponun 4.350 m2'lik depolama alanıİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28/09/2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,19Kira Bedeli ve KoşullarıKira ödemeleri aylık olup, toplam kira bedeli 1.500.000-TL+KDV'dir.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,18Karşı TarafReysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/09/2021Kira Süresi1 seneÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası24/09/2021 - Özel 2021 - 1678Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarm2 aylık bedeli 29,90-TL, deponun yıllık kira bedeli 1.847.820,00-TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiGerçekleştirilmiştirAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mah. 592 Ada 8 Parsel üzerindeki 32.125,86 m2 arsa üzerinde bulunan 5.150 m2'lik deponun 4.350 m2'lik depolama alanı müşterilerinde kullanıma sunulmak üzere "Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir.Kiraya verilen depodan 1 senede 1.500.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965491BIST