***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2020 10:00
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890236
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
0
En Düşük
0
18:057,8227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,8884
En Düşük
7,8076
18:059,3353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0527
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,4121
En Düşük
9,3210
18:05455,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,23
|Açılış
|: 455,83
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
455,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|VESTL
|20,00
|53.375.174
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|ALMAD
|2,50
|1.766.488
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,34
|32.462.202
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,81
|116.221.989
|% 0,00
|
|VESTL
|20,00
|53.375.174
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% 0,00
|
|GUBRF
|51,55
|783.542.747
|% 0,00
|
|SISE
|7,03
|775.686.269
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,45
|719.250.964
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 0,00
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8145
|7,8227
|% -0,62
|
|Euro
|9,3183
|9,3353
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,4459
|10,4983
|% -0,32
|
|Frank
|8,6160
|8,6679
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0826
|2,0930
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,37
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|0,02
|