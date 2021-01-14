***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 10:41
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902025
BIST
12:041.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:047,3966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
12:049,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9855
12:04437,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,62
|Açılış
|: 437,91
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YAPRK
|117,80
|23.964.176
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|97.550.493
|% -9,96
|
|LUKSK
|31,78
|2.925.435
|% -9,46
|
|DERIM
|10,34
|13.207.579
|% -5,66
|
|DAGI
|8,46
|36.322.515
|% -5,58
|
|RODRG
|14,93
|2.518.281
|% -4,66
|
|THYAO
|13,38
|1.095.171.531
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,72
|908.618.430
|% -1,59
|
|SISE
|7,84
|559.644.608
|% -1,75
|
|TCELL
|17,26
|521.262.636
|% 0,64
|
|FENER
|39,82
|490.345.897
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,72
|908.618.430
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,65
|348.515.469
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|321.941.666
|% 0,53
|
|THYAO
|13,38
|1.095.171.531
|% 0,75
|
|SISE
|7,84
|559.644.608
|% -1,75
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3919
|7,3966
|% -0,08
|
|Euro
|8,9966
|9,0027
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0610
|10,1115
|% 0,01
|
|Frank
|8,2996
|8,3496
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9634
|1,9732
|% -0,22
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-6,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.896
|2.969
|-39,28
|
|Yarım
|1.400
|1.436
|-19,00
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-0,15
|