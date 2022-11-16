***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 14:09
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SAFKR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080289
BIST
14:034.765
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 107,58
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:0318,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:0319,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1474
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:031.067,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.067,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KONTR
|215,60
|1.537.182.312
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|219.490.907
|% 10,00
|
|JANTS
|152,00
|473.353.594
|% 9,99
|
|ORGE
|31,26
|101.673.532
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|82.404.687
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|477.534
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|135.503.648
|% -9,99
|
|DOGUB
|8,60
|19.902.891
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,09
|689.912.288
|% -9,91
|
|KERVN
|1,17
|941.949
|% -9,30
|
|YKBNK
|11,45
|5.209.051.856
|% 6,12
|
|THYAO
|106,50
|4.922.601.685
|% -2,29
|
|ISCTR
|10,37
|4.426.482.710
|% 6,58
|
|AKBNK
|17,34
|3.900.150.366
|% 7,10
|
|EREGL
|37,80
|3.633.802.648
|% 0,53
|
|YKBNK
|11,45
|5.209.051.856
|% 6,12
|
|ISCTR
|10,37
|4.426.482.710
|% 6,58
|
|SKBNK
|2,45
|954.441.789
|% 4,70
|
|TSKB
|3,42
|1.177.427.609
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,61
|1.722.981.645
|% 0,90
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6158
|% 0,08
|
|Euro
|19,4083
|19,4188
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,1290
|22,2400
|% 0,59
|
|Frank
|19,7423
|19,8612
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,06
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.214
|21,00
|
|Tam
|7.081
|7.193
|-2,00
|
|Yarım
|3.439
|3.517
|0,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.758
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,25
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|0,60
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18PNLSN
Yüzde 9.89 oranında artışla 39.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 150, 247 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 4, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 34 üstünde . İşlem hacmi 76, 471.00 milyon TL de
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14:17ZPLIB
Yüzde 8.28 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 724, 753 adet işlem
-
14:16FONET
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 646, 632 adet işlem
-
14:15PCILT
Yüzde 8.99 oranında artışla 29.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 089 adet işlem