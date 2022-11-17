***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:15
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080655
BIST
10:044.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -29,82
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.621
10:0418,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:0419,3486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:041.058,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.058,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:04
|BRLSM
|26,88
|23.486.882
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|YAYLA
|7,72
|5.149.029
|% 9,35
|
|AKENR
|6,35
|21.829.261
|% 8,55
|
|PRDGS
|12,55
|15.241.622
|% 8,38
|
|MNDRS
|8,15
|41.165.659
|% -8,63
|
|DOGUB
|7,86
|2.388.940
|% -8,60
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|SNGYO
|2,83
|18.662.649
|% -8,41
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|104,80
|203.277.754
|% 0,19
|
|SASA
|180,20
|195.889.735
|% -3,27
|
|EREGL
|37,26
|184.546.621
|% 0,59
|
|HALKB
|10,38
|152.968.129
|% 0,97
|
|ASELS
|40,56
|146.710.592
|% 1,81
|
|ALBRK
|3,29
|94.453.907
|% 6,82
|
|SKBNK
|2,36
|48.729.098
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,54
|97.158.888
|% 0,18
|
|DZGYO
|3,37
|58.304.766
|% -0,30
|
|HALKB
|10,38
|152.968.129
|% 0,97
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6237
|% 0,18
|
|Euro
|19,3353
|19,3486
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,0993
|22,2101
|% 0,06
|
|Frank
|19,6219
|19,7401
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,15
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-7,18
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.019
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.409
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-0,63
|