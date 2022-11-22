***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 10:35
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081548
BIST
15:004.721
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 150,72
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.721
En Düşük
4.567
15:0018,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0019,1333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0589
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:001.047,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.047,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:58
|RNPOL
|22,00
|71.418.083
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|67.561.508
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.856.982
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.485.951
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|15.888.243
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,10
|98.928.570
|% -7,26
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|108,00
|5.203.209.254
|% 1,03
|
|EREGL
|39,98
|4.975.894.281
|% 6,05
|
|SASA
|149,20
|4.491.058.872
|% 9,79
|
|HEKTS
|40,20
|4.011.389.047
|% 7,49
|
|KRDMD
|13,64
|3.278.972.051
|% 3,73
|
|EKGYO
|5,90
|2.707.991.919
|% 2,08
|
|KRDMD
|13,64
|3.278.972.051
|% 3,73
|
|YKBNK
|11,50
|2.547.039.707
|% 0,79
|
|PETKM
|16,05
|3.164.712.795
|% 4,97
|
|ISCTR
|9,95
|1.778.615.396
|% 2,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6207
|18,6223
|% 0,01
|
|Euro
|19,1164
|19,1261
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,0487
|22,1593
|% 0,49
|
|Frank
|19,4282
|19,5453
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,42
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|9,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,27
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|1,25
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
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15:13MAGEN
Yüzde 6.47 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 509 adet işlem
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15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 78 artarak (% 3.25 ) 5, 106
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15:11XU100
Endeks 4, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 2 üstünde . İşlem hacmi 72, 731.00 milyon TL de
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15:11HEKTS
Yüzde 7.49 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 644, 818 adet işlem
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15:10ZOREN
Yüzde 7.20 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 377, 051 adet işlem