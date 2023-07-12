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***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

12.07.2023 10:12
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [SAFKR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170740


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VKING 46,42 14.109.560 % 10,00  
AYCES 242,30 36.235.224 % 9,99  
TETMT 391,30 13.806.784 % 9,98  
BAYRK 6,83 32.341.439 % 9,98  
OYAYO 19,88 15.749.810 % 9,96  
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Euro 28,8208 28,8340 % 0,34  
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Frank 29,6741 29,8529 % 0,35  
Riyal 6,9471 6,9820 % 0,09  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 2,20  
Altın Gr. 1.626 1.626 4,17  
Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.468 10.673 13,00  
Yarım 5.234 5.361 6,00  
Çeyrek 2.625 2.681 4,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 0,01  
Gümüş Gr. 19,43 19,45 0,03  
B. Petrol 79,44 79,44 0,04  
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