***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 13:27
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221128
BIST
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15:388.027
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 17,27
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.049
15:3828,8673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0621
|Açılış
|: 28,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
15:3831,6068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1569
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5033
15:381.891,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -10,36
|Açılış
|: 1.891,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BINHO
|294,25
|1.163.960.251
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|76.779.124
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|156.010.121
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|111.352.464
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|22.323.563
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.314.330.285
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.035.677
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|22.395.144
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|7.683.561
|% -9,90
|
|ATATP
|98,75
|329.973.272
|% -7,71
|
|THYAO
|254,75
|4.491.898.408
|% -0,10
|
|SASA
|49,82
|2.267.977.195
|% -2,50
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|ASELS
|49,04
|1.896.681.706
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,20
|2.159.396.328
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,46
|681.063.462
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,27
|1.469.623.704
|% -0,36
|
|PETKM
|21,82
|1.388.772.175
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,16
|2.010.178.434
|% 0,71
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8559
|28,8632
|% -0,23
|
|Euro
|31,5797
|31,6024
|% -0,51
|
|Sterlin
|36,3963
|36,5789
|% -0,55
|
|Frank
|32,8309
|33,0287
|% -0,38
|
|Riyal
|7,6692
|7,7077
|% -0,22
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,04
|25,07
|% 0,66
|
|Platin
|939,15
|941,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,94
|1.022,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,19
|2.038,47
|% 0,66
|