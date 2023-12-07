***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 10:18
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223309
BIST
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12:257.836
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,22
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:2528,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:2531,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1115
|Açılış
|: 31,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:251.890,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.890,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:23
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,12
|11.305.514
|% 8,21
|
|ALFAS
|101,30
|412.179.732
|% 6,86
|
|MRSHL
|2.137,00
|213.819.424
|% 6,74
|
|IZFAS
|10,74
|53.550.574
|% 6,34
|
|SAMAT
|62,45
|74.269.293
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|92.012.749
|% -9,78
|
|HUBVC
|10,28
|98.472.856
|% -7,72
|
|UFUK
|118,10
|1.999.727
|% -7,52
|
|THYAO
|253,25
|2.684.703.735
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.385.252.667
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.367.664.018
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,52
|1.350.634.740
|% -4,41
|
|SASA
|48,98
|1.280.358.909
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,43
|633.649.355
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,52
|1.350.634.740
|% -4,41
|
|ISCTR
|22,08
|1.367.664.018
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|92.012.749
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|198.851.910
|% -0,41
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9229
|28,9296
|% 0,06
|
|Euro
|31,2181
|31,2363
|% 0,32
|
|Sterlin
|36,2318
|36,4136
|% 0,10
|
|Frank
|32,9589
|33,1575
|% 0,17
|
|Riyal
|7,6886
|7,7271
|% 0,04
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|898,92
|900,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,82
|955,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,05
|75,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,59
|2.032,87
|% 0,66
|