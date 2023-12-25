***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 14:28
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228678
BIST
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15:447.346
En Düşük
|Değişim
|: -2,80%
|| -211,64
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:4429,2855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0748
|Açılış
|: 29,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:4432,0688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1581
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:441.929,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.929,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:44
|MTRKS
|51,15
|33.909.429
|% 8,09
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,62
|55.376.192
|% 6,95
|
|POLHO
|11,93
|74.108.420
|% 5,58
|
|ERSU
|9,91
|17.016.079
|% 4,98
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|14.432.872
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|212.144.045
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|170.880.065
|% -10,00
|
|CMBTN
|2.115,00
|161.562.237
|% -10,00
|
|THYAO
|227,80
|2.379.686.486
|% -2,23
|
|TUPRS
|141,70
|2.335.465.755
|% -2,14
|
|KBORU
|49,04
|1.671.908.545
|% 3,94
|
|ISCTR
|22,94
|1.308.098.208
|% -3,53
|
|ASELS
|44,96
|1.168.807.927
|% -1,40
|
|BEGYO
|2,80
|184.763.036
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,69
|112.806.115
|% -6,63
|
|EKGYO
|6,89
|427.043.452
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,94
|1.308.098.208
|% -3,53
|
|YKBNK
|19,85
|1.034.462.309
|% -2,98
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2177
|29,2855
|% 0,26
|
|Euro
|32,0639
|32,0688
|% -0,49
|
|Sterlin
|37,0074
|37,1930
|% 0,03
|
|Frank
|34,0010
|34,2058
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7705
|7,8095
|% 0,09
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:44
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