***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2024 10:00
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238767
BIST
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13:347.846
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -50,28
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3430,0963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1086
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3432,9878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0416
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:341.973,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 18,03
|Açılış
|: 1.974,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:34
|OZSUB
|27,50
|58.600.609
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|135.031.351
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|649.389.111
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|243.555.198
|% 9,93
|
|ETILR
|13,97
|30.746.013
|% 9,65
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|439.931.534
|% -9,82
|
|ISBTR
|516.000,00
|1.133.895
|% -8,67
|
|KRSTL
|12,25
|110.979.679
|% -8,24
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|AKBNK
|41,72
|3.658.917.805
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,40
|3.406.457.432
|% -3,86
|
|THYAO
|243,60
|2.669.057.575
|% -1,26
|
|ISCTR
|25,22
|2.421.650.182
|% -1,94
|
|GUBRF
|145,80
|2.391.982.396
|% 3,33
|
|YKBNK
|22,40
|3.406.457.432
|% -3,86
|
|ISCTR
|25,22
|2.421.650.182
|% -1,94
|
|BEGYO
|4,41
|439.931.534
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.658.917.805
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|591.440.548
|% -0,73
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0899
|30,0963
|% 0,36
|
|Euro
|32,9793
|32,9878
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2696
|38,4615
|% 0,31
|
|Frank
|35,1176
|35,3292
|% 0,21
|
|Riyal
|8,0003
|8,0404
|% 0,33
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|927,17
|928,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,67
|997,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,73
|79,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,78
|2.040,03
|% 0,66
|