***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2024 14:02
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247089
BIST
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15:228.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 35,89
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:2230,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:2232,8335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0259
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:221.991,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.991,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:20
|VESBE
|20,02
|1.042.126.738
|% 10,00
|
|ARDYZ
|47,52
|636.465.995
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|304.137.402
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|POLTK
|21.752,50
|165.867.330
|% -6,78
|
|YAPRK
|292,25
|287.623.879
|% -6,63
|
|YBTAS
|151.000,00
|4.056.630
|% -6,56
|
|THYAO
|287,25
|7.269.066.231
|% -0,69
|
|SASA
|40,22
|3.933.703.808
|% 2,86
|
|EKGYO
|10,52
|3.327.941.889
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,52
|2.664.590.995
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,90
|2.459.230.090
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,03
|2.175.571.759
|% 6,34
|
|EKGYO
|10,52
|3.327.941.889
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|237.221.868
|% 0,61
|
|SASA
|40,22
|3.933.703.808
|% 2,86
|
|YKBNK
|22,72
|2.248.859.254
|% 0,18
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5759
|% 0,07
|
|Euro
|32,8187
|32,8340
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2428
|38,4345
|% 0,13
|
|Frank
|34,8694
|35,0795
|% -0,26
|
|Riyal
|8,1281
|8,1689
|% 0,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|895,52
|897,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,75
|942,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,26
|2.025,55
|% 0,66
|