***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:25
***SAFKR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAFKR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264758
BIST
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11:259.046
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,29
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2532,4390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0406
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:2535,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0133
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:252.355,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 28,22
|Açılış
|: 2.355,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IZINV
|59,55
|42.174.621
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|54.658.018
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.466.393
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.685.507
|% -9,99
|
|BINHO
|472,25
|475.062.550
|% -9,96
|
|PEKGY
|12,47
|428.566.477
|% -9,83
|
|MTRKS
|55,65
|37.499.233
|% -9,73
|
|PLTUR
|15,64
|48.490.085
|% -9,60
|
|THYAO
|297,25
|4.440.437.213
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,43
|2.459.154.684
|% 2,96
|
|EKGYO
|9,19
|1.674.930.899
|% -7,82
|
|TUPRS
|176,20
|1.550.192.134
|% -0,45
|
|KCHOL
|203,30
|1.422.809.102
|% 2,06
|
|ISCTR
|11,43
|2.459.154.684
|% 2,96
|
|EKGYO
|9,19
|1.674.930.899
|% -7,82
|
|ZOREN
|5,77
|740.570.713
|% -3,03
|
|YKBNK
|28,26
|1.325.692.983
|% 3,37
|
|PETKM
|19,32
|703.327.761
|% -2,57
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4345
|32,4405
|% 0,13
|
|Euro
|34,9999
|35,0474
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1096
|41,3157
|% -0,86
|
|Frank
|36,1534
|36,3346
|% -0,73
|
|Riyal
|8,6868
|8,7304
|% -0,74
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|911,32
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,38
|1.030,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,24
|2.259,63
|% 0,66
|