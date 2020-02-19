***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.02.2020 09:00
***SAFKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SAFKR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdoğan Erdil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820001
BIST
10:29120.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 447,82
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.310
En Düşük
119.962
10:296,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
10:296,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:29313,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,37
|Açılış
|: 313,10
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ALCTL
|24,14
|32.348.990
|% 11,55
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|OZRDN
|2,70
|1.469
|% 8,43
|
|OSTIM
|2,58
|29.412.938
|% 8,40
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|1.067.191
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|DOKTA
|44,20
|2.185.746
|% -7,92
|
|ASELS
|29,40
|184.514.357
|% 0,75
|
|GSRAY
|3,52
|168.498.529
|% -0,56
|
|THYAO
|14,95
|161.432.210
|% -0,53
|
|TSPOR
|6,83
|147.438.239
|% 5,24
|
|MNDRS
|2,08
|124.121.295
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,32
|118.373.578
|% 2,33
|
|MNDRS
|2,08
|124.121.295
|% 4,52
|
|GSRAY
|3,52
|168.498.529
|% -0,56
|
|ODAS
|2,29
|60.177.172
|% 0,44
|
|USAK
|2,08
|51.376.272
|% 6,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8588
|7,8982
|% -0,06
|
|Frank
|6,1439
|6,1809
|% -0,07
|
|Riyal
|1,6125
|1,6206
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.605
|1,71
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
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|B. Petrol
|58,13
|58,13
|0,38
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