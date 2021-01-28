***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 -267.704 255.672 47.031 597.979 12.162.000 -12.747.947 47.031 0 47.031Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -106.116 5.301.283 5.195.167 0 5.195.167Dönem Karı (Zararı)30 5.301.283 5.301.283 116.374 5.417.657Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -106.116 -106.116 0 -106.116Sermaye Arttırımı30 6.000.000 -6.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 -4.000.000 -4.000.000 0 -4.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 3.765 1.828 5.593 0 5.593Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 0 0 0 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342Transferler30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -159.918 12.093.339 11.933.421 -1.954 11.931.467Dönem Karı (Zararı)30 12.093.339 12.093.339 -1.954 12.091.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-159.918 -159.918 -159.918Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.961 5.961 5.961Dönem Sonu Bakiyeler35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.097.658 3.262.127Dönem Karı (Zararı)12.091.385 5.417.657Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 12.091.385 5.417.657Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.266.673 8.273.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.478.365 1.708.495Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.437 102.113Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34 17.437 102.113Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.530 1.346.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 615.488 1.314.474Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 22.042 32.228Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -580.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-168.502 2.471.565Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.356.813 -4.709Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 952.500 1.026.047Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 803.511 1.450.227Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -567.700 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 365.818İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4 0 365.818Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 912.266 2.212.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.423 -74.483Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -30.423 -74.483Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3 0 140.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.945.175 -9.221.480Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.281.592 -7.813.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -148.522 -692.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.430.114 -7.121.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.755 77.643İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -12.755 77.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.631.142 1.494.328Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -1.427.338 1.902.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.187.434 -4.284.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -40.819 48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.146.615 -4.333.725Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 17.515 -775.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.214 -247.592İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 48.510 -51.753İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 14.704 -195.839Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 154.805 732.970İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-203.632 -307.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -51.925 -167.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -151.707 -139.464Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.412.883 4.469.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -315.225 -384.433Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 0 -823.145YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.181.096 -3.601.393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.131 557.358Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 50.131 310.868Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 246.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.231.227 -1.708.495Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -870.591 -1.597.671Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -360.636 -110.824Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.450.256FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.667.267 -2.689.830İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.961 5.593Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 5.961 5.593Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.351.432 2.330.624Kredilerden Nakit Girişleri47 12.351.432 2.330.624Ödenen Temettüler30 0 -4.000.000Ödenen Faiz37 -952.500 -1.026.047Alınan Faiz1.262.374 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.583.829 -3.029.096NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.583.829 -3.029.096DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 4.875.918 7.900.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 26.459.747 4.871.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 26.554.187 4.875.918Ticari Alacaklar7 30.909.587 33.012.127İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 956.035 807.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.953.552 32.204.614Diğer Alacaklar9 262.867 250.112İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 149.650 149.650İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 113.217 100.462Stoklar10 19.830.585 17.199.443Peşin Ödenmiş Giderler12 3.939.535 2.579.322İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.939.535 2.579.322Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 4.359 0Diğer Dönen Varlıklar29 240.390 188.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 240.390 188.465ARA TOPLAM81.741.510 58.105.387TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.741.510 58.105.387DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.450.256 2.450.256Maddi Duran Varlıklar14 25.328.644 25.744.571Arazi ve Arsalar14 2.369.760 2.369.760Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 52.880 69.096Binalar14 20.420.534 20.825.120Tesis, Makine ve Cihazlar14 1.432.344 1.581.987Taşıtlar14 308.040 284.123Mobilya ve Demirbaşlar14 625.855 495.041Yapılmakta Olan Yatırımlar14 57.534 43.901Diğer Maddi Duran Varlıklar14 61.697 75.543Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 3.442.839 3.293.757Şerefiye18 1.950.370 1.950.370Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 1.492.469 1.343.387Peşin Ödenmiş Giderler12 75.128 8.003İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 75.128 8.003Ertelenmiş Vergi Varlığı40 650.443 715.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.947.310 32.212.447TOPLAM VARLIKLAR113.688.820 90.317.834KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 1.164.535 5.262.150İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 1.164.535 5.262.150Banka Kredileri47 1.164.535 5.262.150Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 3.767.541 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 3.767.541 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 3.767.541 0Ticari Borçlar7 13.568.564 15.323.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.982 48.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.560.582 15.274.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 342.042 324.527Diğer Borçlar9 1.431.734 1.368.520İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 48.510 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.383.224 1.368.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.262.676 2.107.871İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 0 46.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.262.676 2.060.943Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.555.321 704.113Kısa Vadeli Karşılıklar1.883.305 2.581.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 448.229 588.590Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 1.435.076 1.993.034Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 151.705İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 151.705ARA TOPLAM25.975.718 27.824.208TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.975.718 27.824.208UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 12.681.506 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 12.681.506 0Banka Kredileri47 12.681.506 0Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.618.826 3.018.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.618.826 3.018.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.300.332 3.018.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.276.050 30.842.492ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.050.870 59.111.488Ödenmiş Sermaye30 35.250.000 35.250.000Geri Alınmış Paylar (-)30 0 -5.961Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 11.383.589 11.383.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.188.704 3.348.622Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.188.704 3.348.622Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 3.386.279 3.386.279Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -197.575 -37.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.054.094 1.748.269Yasal Yedekler30 2.054.094 1.748.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.081.144 2.085.686Net Dönem Karı veya Zararı41 12.093.339 5.301.283Kontrol Gücü Olmayan Paylar361.900 363.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.412.770 59.475.342TOPLAM KAYNAKLAR113.688.820 90.317.834Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 105.106.254 117.034.073Satışların Maliyeti31 -74.130.180 -88.788.304TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)30.976.074 28.245.769BRÜT KAR (ZARAR)30.976.074 28.245.769Genel Yönetim Giderleri33 -5.654.669 -6.277.531Pazarlama Giderleri33 -6.943.815 -8.960.401Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -2.198.988 -2.710.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 4.445.787 3.359.555Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -4.907.379 -6.192.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.717.010 7.464.376Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 402.652 73.481Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -899 -377.850TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 30.466 -77.247FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.149.229 7.082.760Finansman Gelirleri37 3.925.361 1.390.112Finansman Giderleri37 -4.458.026 -1.684.981SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.616.564 6.787.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.525.179 -1.370.234Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -3.415.503 -1.527.258Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -109.676 157.024SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.091.385 5.417.657DÖNEM KARI (ZARARI)12.091.385 5.417.657Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 -1.954 116.374Ana Ortaklık Payları41 12.093.339 5.301.283Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-159.919 -106.116Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -199.899 -132.645Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 39.980 26.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 39.980 26.529Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları38 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)38 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-159.919 -106.116TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.931.466 5.311.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.954 116.374Ana Ortaklık Payları11.933.420 5.195.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905508BIST