***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 01.03.2023Genel Kurul Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres 29 EKİM MAHALLESİ 10001 SOKAK NO:56 ULUKENT SAN. BÖLG.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması.9 - Temsil iç yönergesinde yer alan parasal hadlerin revizyonu sebebiyle yeni hazırlanan temsil iç yönergesinin görüşülmesi ve kabulü,10 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.11 - Dilekler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 iç yönerge.pdf - İç YönergeEK: 3 Vekaletname-ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar1- Şirketimizin 2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 05.04.2023 Çarşamba günü saat:11:00 de 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde TTK 414 uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,2- Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,3- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118261BIST