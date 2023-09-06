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***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.09.2023 15:57
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale S


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Milli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi(2 Kalem)
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/07/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/07/2023
İhale Sonucu
En iyi teklif şirketimiz tarafından verilmiş ve ihale kararı kesinleşmiştir.
İhale Bedeli
208.680.306-TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
208.680.306-TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%92,22
Açıklamalar

18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile ilgili en iyi teklifin şirketimizce verildiğini açıklamıştık.
Konu ihalenin sonucu kesinleşmiş olup şirketimiz uhdesinde kaldığı tebliğ edilmiştir.
Teslimatların 2024 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Sözleşme kapsamında %20 avans ödemesi alınacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192135


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 426,90 532.867.072 % 10,00  
POLTK 6.215,00 79.173.012 % 10,00  
EGEEN 7.909,00 729.299.479 % 10,00  
ONCSM 247,60 201.693.445 % 10,00  
GRNYO 11,00 81.040.499 % 10,00  
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Sterlin 33,5202 33,6883 % -0,01  
Frank 29,9648 30,1453 % -0,00  
Riyal 7,1282 7,1639 % 0,22  
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Altın Ons 1.924 1.925 -1,45  
Altın Gr. 1.657 1.657 -0,17  
Cumhuriyet 11.261 11.431 -14,00  
Tam 11.015 11.103 -41,00  
Yarım 5.524 5.573 -29,00  
Çeyrek 2.754 2.786 -6,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 -0,37  
Gümüş Gr. 19,88 19,91 -0,36  
B. Petrol 89,84 89,84 -0,20  
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