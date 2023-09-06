***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.09.2023 15:57
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Milli Elektrikli Tren Seti için Sürücü ve Yolcu Kabini HVAC Sistemi(2 Kalem)
İhaleyi Açan Taraf
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜRASAŞ) Satın Alma Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
18/07/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/07/2023
İhale Sonucu
En iyi teklif şirketimiz tarafından verilmiş ve ihale kararı kesinleşmiştir.
İhale Bedeli
208.680.306-TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
208.680.306-TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%92,22
Açıklamalar
18.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile ilgili en iyi teklifin şirketimizce verildiğini açıklamıştık.
Konu ihalenin sonucu kesinleşmiş olup şirketimiz uhdesinde kaldığı tebliğ edilmiştir.
Teslimatların 2024 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Sözleşme kapsamında %20 avans ödemesi alınacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192135
BIST