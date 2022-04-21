***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 13:00
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin güncellemesine ilişkin öneri 2021 olağan genel kurulunda kabul edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 10.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü
15:512.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,54
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
15:5114,6996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0283
|Açılış
|: 14,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7007
En Düşük
14,6564
15:5116,0287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0968
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:51919,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,55
|Açılış
|: 919,83
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IHAAS
|19,25
|12.458.114
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.342.930
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.039.599
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.920.884
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,35
|12.660.083
|% 8,16
|
|HUNER
|3,20
|156.623.789
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|49,90
|7.169.443
|% -4,31
|
|MANAS
|26,26
|61.638.100
|% -4,09
|
|MEPET
|3,50
|6.538.382
|% -3,85
|
|THYAO
|39,84
|3.553.509.031
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,13
|2.729.418.291
|% 7,56
|
|GARAN
|14,45
|2.580.570.448
|% 1,83
|
|KRDMD
|16,37
|1.852.220.762
|% 1,05
|
|ASELS
|28,22
|1.563.054.996
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,13
|2.729.418.291
|% 7,56
|
|ODAS
|2,56
|633.459.706
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,66
|1.094.621.053
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,33
|1.186.633.488
|% 0,38
|
|TSKB
|2,04
|414.666.860
|% 2,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6982
|14,6996
|% 0,19
|
|Euro
|16,0152
|16,0287
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1121
|19,2079
|% -0,01
|
|Frank
|15,4164
|15,5093
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9069
|3,9265
|% 0,18
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,75
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,62
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.080
|6.231
|1,77
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,86
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:04PAGYO
Yüzde 6.05 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 018 adet işlem
-
16:03TDGYO
Yüzde 8.42 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 729 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 34, 745.00 milyon TL de
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 046, 018 adet işlem
-
16:01INVEO
Yüzde 5.76 oranında artışla 34.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 522, 829 adet işlem