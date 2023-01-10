***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 15:19
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından birisi olan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" amacına katkı ve maliyetlerde tasarruf sağlamak amacıyla Emiralem'de inşa edilen tesisin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, yaklaşık maliyeti 11.000.000-TL olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına Yatırıma ilişkin, gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak araştırmaların yapılması, gerekli yasal başvuruların yapılması ve ilgili firmalarla sözleşme imzalanmasına, ayrıca yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099392
BIST
16:075.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -4,03
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:0718,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:0720,1356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 20,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:071.130,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.130,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EUHOL
|2,36
|88.385.899
|% 13,46
|
|ULUFA
|7,15
|31.626.281
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|45.681.248
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.054.595
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.660.109
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.776.343
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|193.370.415
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.992.800
|% -9,73
|
|ASELS
|59,95
|5.389.237.111
|% 1,44
|
|THYAO
|137,00
|5.006.401.327
|% -1,01
|
|EREGL
|39,76
|4.798.759.048
|% -0,15
|
|KRDMD
|19,02
|3.847.755.929
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,82
|3.231.847.118
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,82
|3.231.847.118
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,98
|2.384.340.864
|% -1,38
|
|KRDMD
|19,02
|3.847.755.929
|% 1,22
|
|SKBNK
|2,87
|427.493.525
|% 1,06
|
|AKBNK
|17,92
|2.349.359.951
|% 0,62
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1272
|20,1356
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7148
|22,8288
|% -0,32
|
|Frank
|20,2408
|20,3627
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,07
|
Seans Raporu
16:07
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16:23OZGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 579, 106 adet işlem
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, PETKM, BIMAS
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.10 ) 4, 584
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ONCSM, HKTM, ARMDA, EKIZ, GSRAY, ULUFA, DIRIT
-
16:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KATMR, POLTK, UMPAS, MARTI