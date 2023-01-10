***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından birisi olan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" amacına katkı ve maliyetlerde tasarruf sağlamak amacıyla Emiralem'de inşa edilen tesisin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, yaklaşık maliyeti 11.000.000-TL olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına Yatırıma ilişkin, gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan tüm işlerle ilgili olarak araştırmaların yapılması, gerekli yasal başvuruların yapılması ve ilgili firmalarla sözleşme imzalanmasına, ayrıca yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099392BIST