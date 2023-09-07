***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Ocak 2023'te Emiralem'de inşa edilen tesisin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına karar verildiğini açıklamıştık.Söz konusu yatırım kapsamında Gediz Elektrik ve belediye nezdinde yasal prosedürler tamamlanmıştır.Yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvurular 07.09.2023 itibariyle yapılmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192515BIST