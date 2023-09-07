***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2023 12:30
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Ocak 2023'te Emiralem'de inşa edilen tesisin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapılmasına karar verildiğini açıklamıştık.
Söz konusu yatırım kapsamında Gediz Elektrik ve belediye nezdinde yasal prosedürler tamamlanmıştır.
Yatırım teşvik uygulamalarında sağlanan destek unsurlarından faydalanılabilmesi amacıyla ilgili teşvik kapsamı içerisinde resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvurular 07.09.2023 itibariyle yapılmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192515
BIST
'
14:148.287
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 105,41
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1426,8407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1428,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:141.657,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.657,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ULAS
|22,44
|23.831.853
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|13.485.763
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.232.349
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.196.949
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|321.535.723
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|740.689.243
|% -9,98
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|ASELS
|42,64
|4.292.951.729
|% 3,55
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|BRSAN
|751,60
|3.430.582.129
|% 3,36
|
|THYAO
|245,50
|3.287.715.981
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,40
|1.695.847.291
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|YKBNK
|17,19
|2.303.528.600
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,91
|642.470.391
|% 1,66
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8353
|26,8412
|% 0,09
|
|Euro
|28,7646
|28,7941
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3595
|33,5268
|% -0,21
|
|Frank
|29,9576
|30,1381
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1332
|7,1690
|% 0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.011
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.523
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-0,44
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27BRYAT
Yüzde 4.77 oranında artışla 2, 535.50 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 015 adet işlem
-
14:26DERHL
Yüzde 5.71 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 428 adet işlem
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
-
14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem