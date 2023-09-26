***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 16:11
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emiralem'de bulunan eşanjör imalat tesisinin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylamıştır.
Yatırım, dördüncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.
SGK primi işveren hissesi 6 yıl, vergi indirimi kapsamında yatırıma katkı oranı %30 olacaktır. Bunların dışında KDV istisnasından faydalanılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197378
BIST
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16:538.362
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 57,66
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:5327,2702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0644
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5328,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0653
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:531.670,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.670,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MAKIM
|58,30
|93.231.443
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|146.301.153
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|107.950.115
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.508.415
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.766.449
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|126.126.152
|% -9,94
|
|THYAO
|232,90
|9.524.537.732
|% 0,17
|
|TUPRS
|171,50
|9.436.717.750
|% 3,31
|
|SASA
|50,45
|9.269.628.330
|% 9,91
|
|ISCTR
|25,74
|5.643.350.337
|% 2,31
|
|HEKTS
|25,78
|4.840.492.144
|% 8,05
|
|ZOREN
|5,53
|3.769.879.708
|% 9,07
|
|KATMR
|2,34
|774.700.285
|% -5,65
|
|ADESE
|2,44
|765.766.449
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,07
|1.162.917.163
|% 0,99
|
|ODAS
|12,82
|3.138.206.585
|% 6,04
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2636
|27,2702
|% 0,24
|
|Euro
|28,8984
|28,9080
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1334
|33,2995
|% 0,02
|
|Frank
|29,7410
|29,9201
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2471
|7,2834
|% 0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-9,61
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.089
|11.164
|-34,00
|
|Yarım
|5.561
|5.605
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|-0,18
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:07ODAS
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 012, 972 adet işlem
-
17:06HEDEF
Yüzde 6.47 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 861 adet işlem
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 84 artarak (% 0.44 ) 7, 293
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : REEDR, ULKER, SKBNK, HATSN, ADGYO, TARKM, QNBFL, GOZDE, YONGA, TURGG