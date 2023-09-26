***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEmiralem'de bulunan eşanjör imalat tesisinin yaklaşık 5000 m2 çatı alanı üzerine 750 KWP enerji üretimi sağlayacak, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylamıştır.Yatırım, dördüncü bölge desteklerinden yararlanacaktır.SGK primi işveren hissesi 6 yıl, vergi indirimi kapsamında yatırıma katkı oranı %30 olacaktır. Bunların dışında KDV istisnasından faydalanılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197378BIST